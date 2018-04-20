За год пикник с шашлыком подорожал на 28%, или 96 грн. 2018-го он будет стоить 445 грн, передает со ссылкой на .

"Мы подсчитали стоимость набора продуктов, необходимых для компании из четырех человек. Таким образом, взяли 1,6 килограмм свинины, по килограмму огурцов и томатов, 2 литра минеральной воды. Также четыре бутылки пива по 0,5 литра, 0,75 литровую бутылку вина, по 0,5 килограмма черного и белого хлеба, упаковку кетчупа 500 грамм", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, больше только, на 38%, за год подорожала свинина. 1,6 кг продукта обойдется в 176 грн. Огурцы в среднем стоить 60 грн за кг, помидоры - 50 грн. Бутылка отечественного вина - 59,2 грн, а четыре бутылки пива - 56 грн.

"Менее затратными продуктами для пикника будет упаковка кетчупа - 15,8 гривен, 2-литровая бутылка минеральной воды - 12,5 гривен. Также черный хлеб и белый хлеб - 8 и 7,5 гривен за 0,5 килограмма, соответственно", - говорит Дорошенко.

Чтобы сэкономить, свинину можно заменить на куриные крылышки или голени.

Расчет цен ассоциация поставщиков проводила на основании данных официальной статистики по продуктам и столичного рынка "Дніпро".

С 4 апреля заработала новая процедура проверок качества и безопасности пищевых продуктов. Предприятия будут испытывать в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. За нарушение закона предусмотрены жесткие санкции. В зависимости от правонарушения сумма штрафа может достигать 70 тыс. грн.

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