Назначением постпредом РФ в ООН Василия Небензи, который не владеет хорошо английским языком, Москва демонстрирует пренебрежение, отметил публицист и писатель Виктор Шендерович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шендерович: Это демонстрация пренебрежения: я умышленно не мылся, чтобы сесть рядом с вами и пахнуть Фото: Шагал / Facebook "Это – кадровая политика. И Небензя, и тот, который был перед ним и тыкал пальцем (Виталий Чуркин. – ), – все эти чуваки на дипломатических должностях – это не ошибка в кадровой политике, это и есть кадровая политика. И это важно понимать, чтобы понять целеполагание", – сказал он.По словам писателя, Небензя не зря стал постпредом, не владея английским языком в совершенстве (на заседаниях Совбеза ООН он выступает на русском языке)."Это демонстрация. Вы же не думаете, что в российском МИД не осталось людей с блестящим английским? Значит, это – кадровая политика. Мы как бы говорим: нам по херу, что вы о нас думаете; мы на вашем собачьем языке умышленно не будем хорошо разговаривать! Это демонстрация пренебрежения: я умышленно не мылся, чтобы сесть рядом с вами и пахнуть. А вы ничего не можете сделать, потому что я большой и страшный", – отметил Шендерович.20 февраля 2017 года министерство иностранных дел РФ сообщило о смерти Чуркина. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипломат умер за день до своего 65-летия. Небензю назначили 27 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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