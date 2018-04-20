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Шендерович о представителях РФ в ООН: Эти чуваки на дипломатических должностях – не ошибка, это и есть кадровая политика
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20.04.2018 18:17
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Назначением постпредом РФ в ООН Василия Небензи, который не владеет
хорошо английским языком, Москва демонстрирует пренебрежение,
отметил публицист и писатель Виктор Шендерович. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Шендерович: Это демонстрация
пренебрежения: я умышленно не мылся, чтобы сесть рядом с вами и
пахнуть Фото: Шагал / Facebook "Это – кадровая политика. И
Небензя, и тот, который был перед ним и тыкал пальцем (Виталий
Чуркин. – ), – все эти чуваки на дипломатических
должностях – это не ошибка в кадровой политике, это и есть
кадровая политика. И это важно понимать, чтобы понять
целеполагание", – сказал он.По словам писателя, Небензя не зря
стал постпредом, не владея английским языком в совершенстве (на
заседаниях Совбеза ООН он выступает на русском языке)."Это
демонстрация. Вы же не думаете, что в российском МИД не осталось
людей с блестящим английским? Значит, это – кадровая политика.
Мы как бы говорим: нам по херу, что вы о нас думаете; мы на вашем
собачьем языке умышленно не будем хорошо разговаривать! Это
демонстрация пренебрежения: я умышленно не мылся, чтобы сесть рядом
с вами и пахнуть. А вы ничего не можете сделать, потому что я
большой и страшный", – отметил Шендерович.20 февраля 2017 года
министерство иностранных дел РФ сообщило о смерти Чуркина. В
российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что дипломат умер
за день до своего 65-летия. Небензю назначили 27 июля.
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