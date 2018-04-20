|Стало известно, как сформировались спутники Марса
|20.04.2018 18:18
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Спутники Марса Фобос и Деймос могли возникнуть в результате столкновения, значительно меньшего, чем ученые считали раньше. Размер объекта, который врезался в Красную планету, можно сравнить с размерами Цереры - крупнейшей карликовой планеты в астероидному поясе между Юпитером и Марсом. Об этом сообщает со ссылкой на Science Advances.
Астрономы Робин Кануп и Жульен Сальмон из Юго-Западного
исследовательского института провели симуляцию, в которой они
попытались более точно определить размеры и свойства обломочного
диска, оставшегося после столкновения. Изучив прошлые работы других
ученых, исследователи пришли к выводу, что небесное тело, которое
упало на Красную планету, не было таким большим, как предполагалось
ранее (считалось, что объект имел массу 0,03 от веса планеты
Марса), однако проверка данных показала , что обломочный диск вышел
бы слишком большим, чтобы из него сформировались современные Фобос
и Деймос.
Как сообщал 3D-иллюстрация бурного Северного полюса Юпитера, сделанная с использованием инфракрасных снимков зонда NASA Juno во время пролета над планетой, опубликованная агентством в среду.