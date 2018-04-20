Переформатирование антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в Операцию Объединенных сил устраняет лишнее бюрократическое звено, а значит, позволяет принимать решения более оперативно.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил военный знаток Алексей Арестович, информирует svodka.net.

По его словам, данное изменение выстраивает правильную модель взаимодействия силовых структур и исполнительной машины государства. Так, ранее была путаница, когда Служба безопасности Украины (СБУ) должна была планировать общевойсковые и специальные операции, в которых она ничего не понимает.

«Та же история была у России в Чечне. На двух чеченских войнах они последовательно перепробовали разные варианты, отдавали руководство МВД, Генштабу, ФСБ и так далее, в зависимости от фазы конфликта. Когда была зона активных боев, командовали военные. Потому что МВД не умеет применять реактивную артиллерию и авиацию, понимаете? И СБУ не умеет. А военные умеют», — сказал Арестович.

Он добавил, что это имеет опосредованное международное значение, поскольку указывает, что на Донбассе украинские военные ведут войну с Россией, а не «с какими-то маленькими местными террористами». Кроме того, меняется ответственность.

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«Объединенный оперативный штаб — это такой орган, который предназначен для управления разнородными силами, он связывает их между собой через представительства, рабочие группы, что можно использовать во всех остальных конфликтах, остальных случаях применения силовой машины, например, при ликвидации последствий стихийных бедствий. То есть у нас создается орган управления, где начинают расти офицеры-функционеры, которые будут иметь опыт управления разнородными силами. Создать такой штаб очень важно, иметь его на практике еще важнее», — подчеркнул эксперт.

Арестович напомнил, что Швейцария, страна, которая 200 лет не воюет, регулярно проводит учения даже корпусного масштаба.

В то же время он уточнил, что подготовка к переходу к Операции Объединенных сил уже началась.

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«Да она (новая вертикаль управления, — ред.) в каком-то смысле действует, ее скорее легализуют. Давно штабом АТО управляют военные. Там чисто де-юре СБУ руководила», — отметил эксперт.

Он добавил, что главой Объединенных сил назначен Сергей Наев.

«…А кто там что возглавит — не так важно на самом деле. Важно, что через какое-то время, например, к осени, это придет в относительный порядок и начнется нормальная военная работа. Война — только для гражданских трагедия, для военных это работа», — подытожил он.

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