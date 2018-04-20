В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что 800 тыс. доз вакцин от кори доставят в регионы страны в ближайшее время. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Единственным средством профилактики кори является вакцинация Фото: moz.gov.ua В ведомстве отметили, что в Украину поставляется вакцина "Приорикс" производства GlaxoSmithKline, которая имеет государственную регистрацию и преквалифицирована ВОЗ.Вакцины доставят в регионы Украины в ближайшее время.По состоянию на 12 апреля количество заболевших в 2018 году корью в Украине составляет 9861 человек.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Основные симптомы болезни: высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация.Morbillivirus – вирус кори – очень заразен, он быстро передается воздушно-капельным путем. Этот вирус может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Девять из 10 неиммунизированных людей, контактирующих с больным, заражаются.Единственным средством профилактики кори является вакцинация. В ноябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о возможной эпидемии кори в Украине из-за низкого уровня вакцинации детей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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