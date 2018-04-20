В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что 800 тыс. доз
вакцин от кори доставят в регионы страны в ближайшее время. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Единственным
средством профилактики кори является вакцинация Фото: moz.gov.ua В
ведомстве отметили, что в Украину поставляется вакцина "Приорикс"
производства GlaxoSmithKline, которая имеет государственную
регистрацию и преквалифицирована ВОЗ.Вакцины доставят в регионы
Украины в ближайшее время.По состоянию на 12 апреля количество
заболевших в 2018 году корью в Украине составляет 9861
человек.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание.
Основные симптомы болезни: высокая температура, воспаление
слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей,
конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая
интоксикация.Morbillivirus – вирус кори – очень заразен,
он быстро передается воздушно-капельным путем. Этот вирус может
жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как
больной человек покинул помещение. Девять из 10 неиммунизированных
людей, контактирующих с больным, заражаются.Единственным средством
профилактики кори является вакцинация. В ноябре 2016
года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о
возможной эпидемии кори в Украине из-за низкого уровня
вакцинации детей.
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