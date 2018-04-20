Apple покажет iPhone SE 2 на конференции WWDC 2018, которая состоится с 4 по 8 июня. Об этом сообщает со ссылкой на Gurugadgets.

Устройства появляются в базе данных Евразийской Экономической Комиссии примерно за месяц до презентации. Заявки на регистрацию новых моделей iPhone были поданы вчера. Это означает, что презентация и запуск в продажу новых iPhone состоится в мае-июне. Учитывая, что на начало июня у Apple запланирована конференция разработчиков WWDC 2018, нет сомнений в том, что новинки будут показаны именно 4 июня.

Эксперты уверены в том, что запланированные к презентации iPhone с номерами моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106 являются именно iPhone SE второго поколения.

Китайский сайт QQ подтвердил информацию о характеристиках: процессор A10, 2 Гбайт оперативной памяти и варианты с 32 и 128 Гбайт флеш-памяти.



При этом утверждается, что размер экрана будет немного больше — 4,2 дюйма, то есть имеет место редизайн аппарата. Будет сохранена сенсорная механическая кнопка с дактилоскопическим сканером Touch ID. Ничего не сообщается о появлении беспроводной зарядки, хотя более ранние слухи указывали на возвращение тыльной стеклянной панели для реализации этой возможнос

Как сообщал, после обновления до iOS 11.3 некоторые владельцы iPhone 8 и iPhone 8 Plus столкнулись с тем, что экран их смартфонов перестал реагировать на касания. Проблемы коснулась всех, кто менял дисплей в неавторизованном сервисном центре.

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