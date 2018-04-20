Мэра Львова Андрея Садового не пропустили на встречу президента Петра Порошенко с "представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовщины". Один из охранников президента отказался пускать Садового в зал Львовского национального университета имени Ивана Франко под предлогом "закрытого формата мероприятия".

Об этом сообщила пресс-секретарь львовского городского головы Кристина Процак.

Не пустили на встречу Порошенко "с общественностью" и ряд пришедших на нее журналистов.

"Здесь только личная пресса (Порошенко - Прим.Ред.). Закрытое мероприятие. Видео потом предоставим", - слова охранника", - сообщила Процак.

Отмечается, что встреча Порошенко с "представителями культурной и бизнес-среды Львова" официально проходит в закрытом для прессы режиме.

Кристина Процак сообщила в комментарии журналистам, что мэра Львова в списке приглашенных не оказалось, следовательно его не пустили на встречу.

Журналисты ZAXID.NET уже обратились в пресс-службу Львовской ОГА с просьбой сообщить, кто составлял списки приглашенных на встречу с Порошенко и кто в них был включен.

Произошедшее во Львове оперативно прокомментировал народный депутат Украины Михаил Добкин.

"Мэра города не пустили на встречу с приехавшим во Львов президентом!))) НЕ ПУСТИЛИ!!! Фактически - опустили!", - отметил он.

"После этого удивить меня дебелизмом в работе АП (Администрации президента - Прим.Ред.) и таких же придурков из мэрии Садового будет трудно!)", - добавил Добкин.

Позже президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Львове и после встречи с представителями бизнеса, куда не пустили мэра Садового, посетил популярное кафе "Львівська копальня кави", где в сопровождении чиновников встретился с двумя писательницами Марьяной Савкой и Марианной Кияновской, передает Zaхid.net.

Также на кофе с президентом пригласили мэра Львова Андрея Садового. В ходе встречи в кафе президент извинился перед мэром Львова, которого раньше не пустили на встречу во Львовском университете.

Петр Порошенко пошел на кофе вместе с вице-премьер-министром Геннадием Зубко, председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой, председателем Львовского облсовета Владимиром Гирняком, директором департамента культуры Львовской ОГА Мирославой Туркало, народным депутатом от БПП "Солидарность" Богданом Дубневичем.

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