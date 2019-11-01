5 украинских олигархов за год потеряли $3,8 млрд. Рейтинг самых богатых
01.11.2019 08:16
Журнал Новое время вместе с инвесткомпанией Dragon Capital представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Первые места, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд.
Суммарный вес Золотой сотни Украины – $34,8 млрд (на $2,7 млрд меньше, чем год назад), причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строчек.
Бессменным лидером рейтинга остается олигарх Ринат Ахметов.
Он владеет более чем четвертой частью только состояния 100 богатейших украинцев. Капитал Ахметова в 189 раз больше, чем у бизнесмена Александра Табалова, находящегося на сотом месте.
Первые шесть участников рейтинга – миллиардеры. Их общее состояние – $17,8 млрд, что только на $1 млрд больше, чем у остальных 94 мультимиллионеров рейтинга вместе взятых.
Топ-5 богатейших украинцев, которые в сумме владеют $16,6 млрд, в этом году потеряли $3,8 млрд. Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, это деньги Рината Ахметова. За год его состояние уменьшилось на $2,6 млрд. Больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ – на $300 млн.
Первые пять мест в рейтинге занимают те же бизнесмены, что и в прошлом году.
Единственное изменение – Коломойский обогнал Боголюбова (в прошлом году состояние обеих оценивалось в $1,6 млрд). Что касается второй части первой десятки, то из нее выпали хозяин МХП Юрий Косюк (11-е место) и совладелец группы Приват Алексей Мартынов (12-е).
Экс-президент Украины Петр Порошенко остался на шестом месте.
Мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго опустился на девятое место, уступив седьмое совладельцам Эпицентр-К Александру и Галине Герегам.
В десятку попали также Дмитрий Фирташ (поднялся с 14-го на восьмое место) и Николай Злочевский (с 11-го на 10-е).
Первая десятка рейтинга:
Ринат Ахметов – $9,629 млрд (-21%)
Виктор Пинчук – $2,310 млрд (-14%)
Вадим Новинский – $1,767 млрд (-22%)
Игорь Коломойский – $1,480 (-8%)
Геннадий Боголюбов – $1,376 млрд (-16%)
Петр Порошенко – $1,253 (+12%)
Александр и Галина Гереги – $930 млн (+10%)
Дмитрий Фирташ – $792 млн (+62%)
Константин Жеваго – $744 млн (+30%)
Николай Злочевский – $686 млн (+8%)
Стоимость активов 100 самых богатых украинцев эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция ниже, чем год назад – 28%, и совсем далека от показателя 2013 года – 40%.