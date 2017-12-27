В сети опубликовали первые фотографии масштабного обмена пленными между украинской стороной и боевиками незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Соответствующие снимки в своем Twitter опубликовал телеканал «Прямой».

Стоит отметить, ранее сообщали, что обмен пленными должен начаться не ранее 14:00 по киевском времени.

При этом на время обмена в районе пункта пропуска «Майорск» планируют полностью отключить доступ к интернету.

Автобусы с пленными на КПП Майорск

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