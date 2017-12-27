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СМИ опубликовали первые снимки с обмена военнопленными (фото)
27.12.2017 14:54
СМИ опубликовали первые снимки с обмена военнопленными (фото) на время обмена в районе пункта пропуска "Майорск" планируют полностью отключить доступ к интернету.

В сети опубликовали первые фотографии масштабного обмена пленными между украинской стороной и боевиками незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Соответствующие снимки в своем Twitter опубликовал телеканал «Прямой».

Стоит отметить, ранее сообщали, что обмен пленными должен начаться не ранее 14:00 по киевском времени.

Фото: Прямий

При этом на время обмена в районе пункта пропуска «Майорск» планируют полностью отключить доступ к интернету.

Автобусы с пленными на КПП Майорск

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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