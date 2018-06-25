В Лукьяновском СИЗО сообщили, что у фигуранта дела о пытках на Майдане Юрия Крысина повысилось давление. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Заседание по делу о пытках снова перенесли Фото: Наталия Двали / Gordonua.com (архив) Заседание должно было начаться в 13.00, однако Крысин, по словам прокурора Юлии Малашич, отказался выходить из камеры.“По словам сотрудника СИЗО, у обвиняемого давление 150 на 100. Сможет ли обвиняемый участвовать в заседании, медработник СИЗО не сообщил“, – сказала прокурор.Она напомнила, что несколькими часами ранее в этом же суде рассматривалось ходатайство адвоката Крысина об отводе судьи Любови Леонтюк. Крысин вышел на связь, но посреди заседания вдруг накричал на судью и покинул комнату, из которой осуществлялась видеосвязь. В отличие от утреннего заседания, на дневное пришли два адвоката Крысина – Татьяна Гнатюк и Игорь Василенко. Оба поддержали решение судьи о переносе слушания.“Тут такое дело, что может в любой момент случиться ухудшение здоровья“, – заявила Гнатюк.Представитель потерпевших в деле, адвокат Евгения Закревская подчеркнула, что сегодняшнее заседание переносится “именно из-за отсутствия обвиняемого, а не из-за его неудовлетворительного самочувствия, потому что выводов врачей нет”.Следующее заседание назначено на 13.00 2 июля. Леонтюк предупредила адвокатов Крысина, что если обвиняемый снова не выйдет на связь, будет настаивать на его доставке из СИЗО в здание Дарницкого суда.Утром в этом суде рассматривалось ходатайство Василенко об отводе судьи Леонтюк. Его отклонили. Дело о пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий суд. В рамках этого процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, 24 мая ее продлили еще на 60 суток – до 20 июля включительно. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана Кирилаш.Дело включает в себя три эпизода.Первый случай касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили.Крысину в данном эпизоде инкриминируют помощь в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах.Второй случай касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга.Третий случай касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.Крысин является также фигурантом отдельного дела об убийстве Веремия. 13 июня Апелляционный суд Киева сменил условный срок для него по этому делу на пять лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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