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Дарницкий суд перенес заседание по делу о пытках на Майдане из-за отказа Крысина принимать в нем участие
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25.06.2018 14:58
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В Лукьяновском СИЗО сообщили, что у фигуранта дела о пытках на
Майдане Юрия Крысина повысилось давление. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Заседание по делу о пытках снова
перенесли Фото: Наталия Двали / Gordonua.com (архив) Заседание
должно было начаться в 13.00, однако Крысин, по словам прокурора
Юлии Малашич, отказался выходить из камеры.“По словам сотрудника
СИЗО, у обвиняемого давление 150 на 100. Сможет ли обвиняемый
участвовать в заседании, медработник СИЗО не сообщил“, –
сказала прокурор.Она напомнила, что несколькими часами ранее в этом
же суде рассматривалось ходатайство адвоката Крысина об отводе
судьи Любови Леонтюк. Крысин вышел на связь, но посреди заседания
вдруг накричал на судью и покинул комнату, из которой
осуществлялась видеосвязь. В отличие от утреннего заседания,
на дневное пришли два адвоката Крысина – Татьяна Гнатюк и
Игорь Василенко. Оба поддержали решение судьи о переносе
слушания.“Тут такое дело, что может в любой момент случиться
ухудшение здоровья“, – заявила Гнатюк.Представитель
потерпевших в деле, адвокат Евгения Закревская подчеркнула, что
сегодняшнее заседание переносится “именно из-за отсутствия
обвиняемого, а не из-за его неудовлетворительного самочувствия,
потому что выводов врачей нет”.Следующее заседание назначено на
13.00 2 июля. Леонтюк предупредила адвокатов Крысина, что если
обвиняемый снова не выйдет на связь, будет настаивать на его
доставке из СИЗО в здание Дарницкого суда.Утром в этом суде
рассматривалось ходатайство Василенко об отводе судьи Леонтюк. Его
отклонили. Дело о пытках во время Майдана и противодействии
мирным собраниям рассматривает Дарницкий суд. В рамках этого
процесса 29 марта 2018 года Крысину избрали меру
пресечения в виде содержания под стражей, 24 мая
ее продлили еще на 60 суток – до 20 июля включительно.
Потерпевшими по этому делу признаны три
человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать
журналиста Вячеслава Веремия Екатерина Веремий и его жена Светлана
Кирилаш.Дело включает в себя три эпизода.Первый случай
касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко
похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве
после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора
отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и
пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не
имеет, его отпустили.Крысину в данном эпизоде инкриминируют помощь
в похищении и пытках Иваненко, так как он предоставил для этого
свою группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу
инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и
координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по
данным следствия, с 10-го по 22 января 2014 года отдыхал на
Мальдивах.Второй случай касается нападения титушек на баррикады
активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с
использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду
Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное
препятствование проведению митинга.Третий случай
касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в
ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде
обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным
следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во
главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими
признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.Крысин
является также фигурантом отдельного дела об убийстве Веремия. 13
июня Апелляционный суд Киева сменил условный срок для
него по этому делу на пять лет лишения свободы.
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