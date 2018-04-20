Заложенные в принятой правительством бюджетной резолюции прогнозные показатели роста ВВП Украины на 2019-2021 годы украинские эксперты оценивают как вполне реальные.

Об этом они рассказали «Апостроф. Экономика», информирует svodka.net.

«В целом, можно отметить, что бюджетная резолюция вполне реальна к выполнению. Но при этом важно понимать, что это только прогнозы и ориентиры правительства, которые, вероятно, и не будут исполнены», — считает аналитик инвестиционной компании «Альпари» Максим Пархоменко.

Он уточнил, что его прогноз касается оценки роста ВВП на уровне 3,6% и 4% в 2019 и 2020 годах соответственно. При этом цифру в 6,3% в 2021 году знаток считает сомнительной, отмечая, что такой сценарий является «крайне оптимистичным».

«Без проведения реформ, которые за последние годы так и не состоялись, мы будем просто плыть по течению глобального роста мировой экономики», — пояснил аналитик.

С такой оценкой соглашается и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Эта цифра (6,3% роста ВВП Украины в 2021 году – ред.), конечно, очень смущает. Не думаю, что там заложены какие-то расчеты, там скорее заложены пожелания», — сказал знаток.

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