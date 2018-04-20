|В Windows 10 нашли новую ошибку
|20.04.2018 18:33
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Выход Windows 10 1803 сопровождается сложностями — существенные ошибки обнаруживаются в каждой предварительной версии. Об этом сообщает со ссылкой на Ixbt.
В последней версии, которую получили тестеры — Windows 10
Preview 17134, проблемы связаны с приложением "Настройки". Каждый
раз, когда пользователь пытается изменить настройки, работа
приложения завершается ошибкой.
Как сообщал , встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее.
Напомним, о взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX .