Погода, Новости, загрузка...
Садового не пустили во Львове на встречу Порошенко с представителями культуры и бизнеса
20.04.2018 18:34
По информации руководителя пресс-службы Львовского городского совета Христины Процак, мэра Львова Андрея Садового не оказалось в списке приглашенных на встречу с президентом Украины Петром Порошенко во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Садовому не разрешили пройти в зал университета Фото: Андрій Садовий / Facebook "Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео потом раздадим", – слова охранника. Такая встреча президента в университете. К сожалению, мэра города в списке приглашенных тоже нет. И в зал ему зайти не разрешили", – написала она.
https://www.facebook.com/hrystyna.protsak/posts/1915907571793096
"Українські новини" информируют, что случай произошел во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где Порошенко проводил встречу с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить