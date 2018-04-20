По информации руководителя пресс-службы Львовского городского совета Христины Процак, мэра Львова Андрея Садового не оказалось в списке приглашенных на встречу с президентом Украины Петром Порошенко во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Садовому не разрешили пройти в зал университета Фото: Андрій Садовий / Facebook "Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео потом раздадим", – слова охранника. Такая встреча президента в университете. К сожалению, мэра города в списке приглашенных тоже нет. И в зал ему зайти не разрешили", – написала она. https://www.facebook.com/hrystyna.protsak/posts/1915907571793096 "Українські новини" информируют, что случай произошел во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где Порошенко проводил встречу с представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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