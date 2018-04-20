По информации руководителя пресс-службы Львовского городского
совета Христины Процак, мэра Львова Андрея Садового не оказалось в
списке приглашенных на встречу с президентом Украины Петром
Порошенко во Львовском национальном университете имени Ивана
Франко. Садовому не разрешили пройти в зал университета Фото:
Андрій Садовий / Facebook "Здесь только личная пресса. Закрытое
мероприятие. Видео потом раздадим", – слова охранника. Такая
встреча президента в университете. К сожалению, мэра города в
списке приглашенных тоже нет. И в зал ему зайти не
разрешили", – написала она.
https://www.facebook.com/hrystyna.protsak/posts/1915907571793096
"Українські новини" информируют, что случай произошел во Львовском
национальном университете имени Ивана Франко, где Порошенко
проводил встречу с представителями культурной, общественной и
бизнес-среды Львовской области.
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