|"Большая семерка" посвятит специальное заседание ситуации в Украине
|20.04.2018 18:40
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в канадском Торонто примет участие в специальном заседании ( "outreach session"), посвященном ситуации в Украине, в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран Большой Семерки. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте МИД, передает
"Участие Министра иностранных дел Украины в мероприятии будет
помогать надлежащему отражению "украинского вопроса" в дискуссиях и
итоговых документах G7 в 2018 году", - говорится в сообщении.