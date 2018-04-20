Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что возобновление работы Донецкой фильтровальной станции произойдет раньше, чем планировалось. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарченко: Станция запустится завтра либо послезавтра Фото: dan-news.info По его словам, возобновление работы станции произойдет раньше, чем планировалось."Вчера ночью мы встречались с представителями ОБСЕ, сегодня было совещание с коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса". Обсудили план работы. Станция запустится завтра либо послезавтра", – заявил Захарченко. 17 апреля был обстрелян автобус с сотрудниками станции. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. В связи с этим работу станции остановили.Сегоодня стало известно, что в Авдеевку Донецкой области прекратили подачу воды, запасов в местном резервуаре хватит на четыре дня.Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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