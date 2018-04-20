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Захарченко анонсировал запуск Донецкой фильтровальной станции 21-го или 22 апреля
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20.04.2018 18:42
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Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что
возобновление работы Донецкой фильтровальной станции произойдет
раньше, чем планировалось. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Захарченко: Станция запустится завтра либо
послезавтра Фото: dan-news.info По его словам, возобновление работы
станции произойдет раньше, чем планировалось."Вчера ночью мы
встречались с представителями ОБСЕ, сегодня было совещание с
коммунальным предприятием "Компания "Вода Донбасса". Обсудили план
работы. Станция запустится завтра либо послезавтра", – заявил
Захарченко. 17 апреля был обстрелян автобус с
сотрудниками станции. Ранения получили пять человек, один из
них – тяжелые. В связи с этим работу станции
остановили.Сегоодня стало известно, что в Авдеевку Донецкой области
прекратили подачу воды, запасов в местном резервуаре хватит на
четыре дня.Донецкая фильтровальная станция находится между
Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она
частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и
Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил
Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками
населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам
Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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