Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Павла Дурова Telegram из-за планов компании создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина, которое он разослал коллегам.

Подлинность письма подтверждают федеральные чиновники и топ-менеджер оператора связи, информирует svodka.net.

Роман Антипкин, Сотрудник 12-го центра ФСБ: «Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <...>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <...>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы»

Другие подробности письма неизвестны. Сам Антипкин, как и пресс-служба ФСБ, отказались от комментариев.

Роскомнадзор блокирует работу мессенджера Telegram на территории России с 16 апреля. За это время ведомство закрыло более 18 млн IP-адресов компаний Amazon, Google и Microsoft. При этом Telegram продолжает работать на территории России без дополнительных инструментов для обхода блокировки.

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Сегодня, 20 апреля, Роскомнадзор отчитался о блокировке 18 VPN-сервисов и прокси, которые не стали закрывать доступ к Telegram. Ранее Павел Дуров пообещал выдавать многомиллионные гранты администраторам VPN-сервисов и создать «Цифровое Сопротивление».

Telegram уже собрал $1,7 млрд в ходе pre-ICO своей блокчейн-платформы и криптовалюты TON. Пока детали этого проекта практически неизвестны, как и сроки запуска.

Юрист Павел Чиков, руководитель международной группы «Агора», которая представляет интересы мессенджера Telegram, призвал «не вестись на вбросы». «Получите официальное подтверждение ФСБ про криптовалюту как причину блокировки. Это будет означать, что заявленные в протоколе по административному делу, в позиции ФСБ в судах и в решениях судов причины в виде борьбы с терроризмом — не соответствуют действительности и подлежат отмене», — заявил он.

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