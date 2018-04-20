Представители Демократической партии Соединенных Штатов Америки подали многомиллионный иск к России, штабу президента США Дональда Трампа и WikiLeaks. Об этом сообщает The Washington Post .

Такой иск Национальный комитет Демократической партии США подал, обвинив российское правительство, избирательный штаб Трампа и WikiLeaks в сговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года в пользу Трампа.

Демократическая партия потребовала у ответчиков признаться, что они входили в сговор, чтобы проникнуть в компьютерную сеть партии. Они уверены, что истцы похитили информацию, которая хранилась на сайте, и распространили ее для воздействия на исход выборов. Демократы потребовали многомиллионную компенсацию за убыток, нанесенный в результате взлома их серверов.

Кроме того, Демократическая партия потребовала многомиллионную компенсацию за убыток, который партия понесла из-за взлома серверов, так как уменьшилась возможность политиков общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно работать.

Президент США не указан в числе ответчиков, между них только лица из его окружения и российская военная разведка. Также в иске отмечается, что Российская Федерация причастна к хакерской атаке на территории США в 2015 и 2016 году.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил , что обыски у его личного адвоката Майкла Коэна являются "охотой на ведьм".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира