|Прощай СМС: для Android создадут новый мессенджер
|20.04.2018 18:48
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Компания Google создаст мессенджер Chat, который заменит стандартные СМС на устройствах, работающих на системе Android. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, Chat будет работать на платформе Rich
Communications Services (RCS). Мессенджер будет взимать плату за
данные, потребляемые при отправке вашего сообщения, а не за
стоимость СМС по тарифному плану. Если сообщение будет отправлено
пользователю, у которого не установлен Chat, или пользователю iOS,
они получат обычное сообщение.
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