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Новий скандал з малолітньою дочкою Олі Полякової
01.11.2019 08:26
Юна Маша в свої ранні роки вже знає, як заробляти гроші. Про це якось в інтерв'ю розповіла її зіркова мама, Оля Полякова, мовляв донечка в Інстаграмі робить рекламу і отримує за це нові речі від рекламодавців.

Маша опублікувала в своєму Instagram-акаунті рекламу магазину норкових шуб, наразившись на шквал критики в мережі.

"Допоможіть вибрати шубку, яка вам найбільше подобається, я особисто не можу вирішити, врятуйте, будь ласка!" - написала Маша і опублікувала фото десяти шуб.

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Підписники Маші Полякової розкритикували її за цю рекламу: комусь не сподобалося, що 14-річна дівчина вдягає шуби, які її старять, а хтось обурився тим, що вона рекламує шуби з натурального хутра.






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