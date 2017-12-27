Илья Аверьянов утверждает, что его лишили предприятия по поддельным документом, а случай на фабрике "Меньшевик" произошел сегодня утром Фото: ЕРА Аверьянов обвиняет двух прокуроров Юго-Восточного округа Москвы. "У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются", – утверждает стрелявший.По словам Аверьянова, когда он сегодня утром пришел на работу, его "стали брать штурмом – с пистолетами, с оружием". Мужчина утверждает, что он оборонялся.BFM пишет, что в реестре генеральным директором значится именно Аверьянов.При этом "РИА Новости" сообщило, что стрелял прежний хозяин, вступивший в конфликт с нынешним руководством.В Москве 27 декабря в результате стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик" погиб один человек, трое пострадали. Предварительно сообщалось, что на территории предприятия мог произойти захват заложников, но в полиции опровергли эту информацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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