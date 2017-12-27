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Открывший стрельбу на московской фабрике экс-владелец заявил, что предприятие у него отобрали
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27.12.2017 14:54
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Илья Аверьянов утверждает, что его лишили предприятия по поддельным
документом, а случай на фабрике "Меньшевик" произошел сегодня утром
Фото: ЕРА Аверьянов обвиняет двух прокуроров Юго-Восточного округа
Москвы. "У меня по поддельным документам отобрали фабрику,
разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь.
Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам
отсуживаются", – утверждает стрелявший.По словам Аверьянова,
когда он сегодня утром пришел на работу, его "стали брать штурмом –
с пистолетами, с оружием". Мужчина утверждает, что он
оборонялся.BFM пишет, что в реестре генеральным директором значится
именно Аверьянов.При этом "РИА Новости" сообщило, что стрелял
прежний хозяин, вступивший в конфликт с нынешним руководством.В
Москве 27 декабря в результате стрельбы на кондитерской
фабрике "Меньшевик" погиб один человек, трое
пострадали. Предварительно сообщалось, что на территории
предприятия мог произойти захват заложников, но в полиции
опровергли эту информацию.
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