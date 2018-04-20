В Санкт-Петербурге старшеклассников опросили, считают ли они себя патриотами и ставят ли интересы страны выше личных. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В России школьников опросили о любви к родине Фото: ЕРА Школьникам предлагалось ответить, считают ли они себя патриотами, ставят ли интересы страны выше личных, испытывают ли гордость за современное политическое влияние России, готовы ли они защищать страну и отказаться от эмиграции.В анкете не объяснялось значение слова "экстремизм", школьникам предлагали указать, знают ли они, что это такое. Половина вопросов посвящена их отношению к этому явлению.Издание отмечает, что директор одной из школ заявила журналистам, что таких анкет не раздавали, но пресс-секретарь комитета по образованию Санкт-Петербурга Даниил Борисов подтвердил, что ученикам действительно предлагали пройти анкетирование. Он заявил, что таким образом в школах должны выявлять учеников, проявляющих агрессию на межнациональной почве, и проводить с ними и их родителями профилактическую работу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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