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В России школьникам раздали анкеты с вопросами о любви к родине
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20.04.2018 18:50
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В Санкт-Петербурге старшеклассников опросили, считают ли они себя
патриотами и ставят ли интересы страны выше личных. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке В России школьников опросили
о любви к родине Фото: ЕРА Школьникам предлагалось ответить,
считают ли они себя патриотами, ставят ли интересы страны выше
личных, испытывают ли гордость за современное политическое влияние
России, готовы ли они защищать страну и отказаться от эмиграции.В
анкете не объяснялось значение слова "экстремизм", школьникам
предлагали указать, знают ли они, что это такое. Половина вопросов
посвящена их отношению к этому явлению.Издание отмечает, что
директор одной из школ заявила журналистам, что таких анкет не
раздавали, но пресс-секретарь комитета по образованию
Санкт-Петербурга Даниил Борисов подтвердил, что ученикам
действительно предлагали пройти анкетирование. Он заявил, что таким
образом в школах должны выявлять учеников, проявляющих агрессию на
межнациональной почве, и проводить с ними и их родителями
профилактическую работу.
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