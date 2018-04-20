В наше время огромное распространение получили мультивитамины и их комплексы. Подобная слава обуславливается тем, что они активно рекламируются врачами альтернативной и традиционной медицины. Но если обратиться к научной литературе, вряд ли найдем весомые доказательства эффективности применения таких витаминов.

Также результаты исследования влияния мультивитаминов на болезни и продолжительность жизни человека спорны и иногда даже противоречивы, информирует svodka.net.

Но для восстановления здоровья и дальнейшего поддержания жизнедеятельности организма нам необходимо употреблять достаточное количество витаминов и минералов. Ведь в случае недостатка, восполнить их сложно.

Главная проблема заключается в том, что организм человека, который остро нуждается в витаминах, не способен должным образом их абсорбировать. Поэтому первым шагом должно стать полное восстановление работоспособности кишечника.

Но что не так с мультивитаминами?

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Авторы Пол и Шоу-Чинг Жаминет, издали книгу под названием «Диета для идеального здоровья», где выступают против их употребления и введения в ежедневный рацион.

И аргументы у них довольно весомые:

• Мультивитамины бедны на наличие таких важных для здоровья витаминов, как С, D, K2 и элемента магния.

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• В составе синтетических мультивитаминов присутствуют марганец и фолиевая кислота. Иногда к ним добавляются селен с железом.

Особенная опасность может заключаться в несбалансированности состава. И это уже чревато токсическим отравлением или, в простых случаях, нарушением баланса между различными питательными веществами.

Последние исследования показывают, что большинство полезных веществ конкурируют между собой за способность сильнее впитываться в организм человека через кишечник.

Например, дополнительное употребление кальция препятствует всасыванию таких микроэлементов, как магний, цинк, медь. Также организм почувствует нехватку целого ряда аминокислот.

Такой же принцип действия наблюдается и при приеме мультивитаминов.

Так как восполнить нехватку витаминов в организме не причиняя вред?

Существует два способа:

• употребление недостающего витамина индивидуально, а не в комплексе;

• употребление натуральной пищи богатой на недостающие витамины или микроэлементы. Такая пища значительно полезнее, чем та, которая подвергалась технологической обработке. Такой способ восполнения считается беспроигрышным.

Концепция синергизма натуральной пищи полностью базируется на взаимодействии полезных веществ друг с другом. Витамины и микроэлементы употребляемого в еду цельного пищевого продукта максимально усваиваются организмом.

Это обуславливается высокой биоактивностью необработанного продукта питания. Что доказывают следующие примеры:

• помидоры. Употребление томатов будет иметь большее положительное влияние на предстательную железу, чем употребление внутрь ликопена, добытого искусственным путем;

• зерна граната и соцветия брокколи дают более сильный противоопухолевый эффект, чем отдельно взятые компоненты.

На сегодняшний день компании, выпускающие лекарства, стараются любыми способами убедить потребителя в пользе синтетически добытых витаминов и минералов.

Также стоит упомянуть, что натурально полученные витамины гораздо легче усваиваются организмом, чем искусственно полученные аналоги.

Достоин внимания и тот факт, что в состав мультивитаминов входят красители, сомнительного происхождения ароматизаторы, сахара и прочие наполнители.

Скорее вреда для организма будет больше, чем ожидаемой пользы.

Для подтверждения вышесказанных слов можно привести следующие примеры того, из чего синтезируют некоторые витамины и микроэлементы:

• витамин С или аскорбиновая кислота синтезируется путем реакции между высокофруктозным кукурузным сиропом и знакомой нам из курса химии серной кислотой;

• в производстве витамина В1 применяется разные производные каменного угля;

• препараты, содержащие в себе железо, получают путем обработки ржавчины. Например, из старых гвоздей и прочего металлолома.

Таким образом преимущество витаминов, усвоенных из натуральной пищи, перед своими синтетическими собратьями, полученных в лабораторных условиях, очевидны. Более того, мультивитаминные комплексы могут нанести существенный вред нашему здоровью

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