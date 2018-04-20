В российском "Газпроме" заявили, что переговоры с компанией "Нафтогаз Україна" о продлении контрактов на поставку и транзит газа к результату не привели. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В "Газпроме" заявили, что Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию Фото: ЕРА В "Газпроме" отметили, что переговоры с украинской компанией к результату не привели."Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз України" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", – цитирует Миллера "Интерфакс-Украина".28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу"."Газпром" обжаловал оба решения и инициировал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж.13 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это сделали, чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.Транзит российского газа в Европу через Украину происходит на основании контракта, подписанного в 2009 году, и ежегодно приносит стране $2–3 млрд.В НАК заявляли, что транзит газа через Украину в 2017 году составил 93 млрд м³. Этот показатель – рекордный со времени запуска "Северного потока" в 2011 году. В 2016 году объем транзита был равен 82,2 млрд м³.10 апреля Миллер сообщил, что компания может сохранить транзит газа через Украину в объеме 10–15 млрд м³ в год, но Украина должна "обосновать экономическую целесообразность" нового контракта на транзит.Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина не согласится на такое предложение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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