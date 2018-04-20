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"Газпром" направил в международный арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом"
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20.04.2018 18:58
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В российском "Газпроме" заявили, что переговоры с компанией
"Нафтогаз Україна" о продлении контрактов на поставку и транзит
газа к результату не привели. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В "Газпроме" заявили, что Украина должна
обосновать экономическую целесообразность транзита через свою
территорию Фото: ЕРА В "Газпроме" отметили, что переговоры с
украинской компанией к результату не привели."Газпром" готов вести
переговоры с НАК "Нафтогаз України" о транзите газа после 2019
года. Однако Украина должна обосновать экономическую
целесообразность транзита через свою территорию", – цитирует
Миллера "Интерфакс-Украина".28 февраля 2018 года Стокгольмский
арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу"."Газпром" обжаловал оба решения и
инициировал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж.13 марта глава
"Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это сделали, чтобы не
платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.Транзит российского газа
в Европу через Украину происходит на основании контракта,
подписанного в 2009 году, и ежегодно приносит стране $2–3 млрд.В
НАК заявляли, что транзит газа через Украину в 2017 году составил
93 млрд м³. Этот показатель – рекордный со времени
запуска "Северного потока" в 2011 году. В 2016 году объем
транзита был равен 82,2 млрд м³.10 апреля Миллер сообщил,
что компания может сохранить транзит газа через Украину в
объеме 10–15 млрд м³ в год, но Украина должна "обосновать
экономическую целесообразность" нового контракта на транзит.Министр
энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил,
что Украина не согласится на такое предложение.
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