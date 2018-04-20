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"Нехорошо и неприемлемо": Магический твит Трампа резко изменил цены на нефть
20.04.2018 19:00
«Нехорошо и неприемлемо»: Магический твит Трампа резко изменил цены на нефть

После того, как президент США Дональд Трамп на своей странице в сервисе Twitter опубликовал сообщение с упоминанием стран-участниц ОПЕК («Организация стран – экспортеров нефти») цены на нефть марки Brent заметно снизились.

Такую информацию в пятницу, 20 апреля, опубликовал портал Bloomberg, информирует svodka.net.

«Похоже, что ОПЕК делает это снова. Несмотря на рекордные объемы нефти в мире, включая ту, что перевозится морем, цены на нефть искусственно очень высоки! Нехорошо и неприемлемо!», – написал Трамп.

Менее чем за час после этого публикации твита стоимость нефти марки Brent начала активно снижаться.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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