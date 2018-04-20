Американская компания Google намерена создать мессенджер Chat, который заменит стандартные сообщения на смартфонах под управлением Android. Об этом сообщает The Verge .

Мессенджер будет работать на платформе Rich Communications Services. Он будет взимать плату за данные, которые потребляются при отправке сообщения, а не за стоимость СМС по тарифному плану. В том случае, если сообщение будет отправлено пользователю, у которого не установлен Chat либо пользователю iOS, им придет обычное сообщение.

Chat имеет схожесть с мессенджером iMessage, предусмотренный в устройствах Apple, но, в отличии от iMessage, не зашифрован. Сообщения будут сохраняться на серверах телефонного оператора в читаемом формате, следовательно правительство страны сможет запросить и получить переписку любого пользователя.

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