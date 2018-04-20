|Замена СМС: Google приступил к разработке нового мессенджера
|20.04.2018 19:03
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Американская компания Google намерена создать мессенджер Chat, который заменит стандартные сообщения на смартфонах под управлением Android. Об этом сообщает The Verge.
Мессенджер будет работать на платформе Rich Communications Services. Он будет взимать плату за данные, которые потребляются при отправке сообщения, а не за стоимость СМС по тарифному плану. В том случае, если сообщение будет отправлено пользователю, у которого не установлен Chat либо пользователю iOS, им придет обычное сообщение.
Chat имеет схожесть с мессенджером iMessage, предусмотренный в устройствах Apple, но, в отличии от iMessage, не зашифрован. Сообщения будут сохраняться на серверах телефонного оператора в читаемом формате, следовательно правительство страны сможет запросить и получить переписку любого пользователя.
Как сообщал svodka.net ранее, один из самых используемых браузеров Google Chrome сканирует файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows.
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