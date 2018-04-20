Украины получит от Кипра материалы международно-правовой помощи в рамках производств в отношении бывших украинских экс-чиновников. Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает со ссылкой на .

"С министром юстиции и генеральным прокурором Кипра. Вскоре Украины получит от Кипра очередную порцию материалов международно-правовой помощи в рамках производств в отношении бывших экс-чиновников и их "кошельков"", - сообщил Енин.

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З Міністром юстиції та Генеральним прокурором Кіпру. Невдовзі України отримає від Кіпру чергову порцію...

Опубліковано Eugene Enin 20 квітня 2018 р.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина и Кипр согласовали дальнейшие направления совместных усилий в противодействии коррупции и отмыванию средств, в том числе при расследовании преступлений, совершенных бывшими высокопоставленными лицами Украины и их окружением. Таковы итоги встречи генерального прокурора Украины Юрия с генпрокурором Республики Кипр Костасом Клеридисом в Никосии.

Как отмечается, во время встречи стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества между правоохранительными органами Украины и Кипра. Как отметил , весомым основанием плодотворного сотрудничества ГПУ с Юридической службой Республики Кипр является нынешний Меморандум о сотрудничестве между ведомствами.

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