|Настя Каменських повністю оголеною поплавала у басейні (ФОТО)
|20.04.2018 19:05
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Хоча Настя Каменських вже встигла повернутися з великодньої відпустки у теплих краях, світлини звідти у зірки не закінчилися і днями вона поділилася черговим фото, яким добряче здивувала шанувальників.
На світлині Настя позує цілком оголеною, прикриваючи пікантні місця руками. Зірка сидить у басейні.
Хоча шанувальники й віддали належне фігурі зірки, світлина все ж отримала долю критики - деякі фани вважають, що Настя занадто відверта.
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