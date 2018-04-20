Демократическая партия США обвиняет правительство РФ, команду президента США Дональда Трампа и WikiLeaks в сговоре с целью вмешательства в выборы президента в 2016 году. Демократы считают, что меры были приняты, чтобы вывести из президентской борьбы кандидата-демократа Хиллари Клинтон Фото: ЕРА Иск подан в федеральный окружной суд Манхэттена. В нем говорится, что высокопоставленные представители кампании Трампа сговорились с российским правительством "и его военным шпионским агентством", чтобы вывести из президентской борьбы кандидата-демократа Хиллари Клинтон и привести к власти Трампа.С этой целью они взломали компьютерные сети Демократической партии."В ходе президентской кампании в 2016 году Россия начала тотальное наступление на нашу демократию, и она нашла добровольного и активного партнера в этом в лице команды по организации кампании Дональда Трампа", – говорится в заявлении главы Национального комитета Демократической партии Тома Переса.В иске говорится, что представители Трампа "радостно приветствовали" помощь России вместо того, чтобы предотвратить вмешательство.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой". 8 ноября республиканец Дональд Трамп был избран президентом США. В опубликованном докладе ЦРУ говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.11 ноября 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.В феврале 2018 года в Белом доме заявили, что Трамп признает вмешательство РФ в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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