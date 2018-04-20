Через несколько дней на автошоу в Пекине совместное предприятие Dongfeng Nissan представит электрический седан Sylphy (он же Sentra на других рынках). Это будет четырехдверная модель с силовой установкой от старого Nissan Leaf, следовательно мотор будет выдавать только лишь 80 кВт (109 л.с.), максимальная скорость составляет 144 км/ч, а запас хода вряд ли превысит 200 км.

Пресса Китая пишет о том, что электромобиль на 46 мм длиннее (4677) и на 17 мм выше (1520) седана с ДВС. Ширина (1760) и колёсная база (2700 мм) такие же. Размерность шин: 195/60 R16 либо 205/50 R17, информирует svodka.net.

Ясно, что за пределы Китая этот электрический Nissan не выйдет, хотя планируется выпуск еще двух версий — Dongfeng и Venucia. В текущем году Nissan в Китае нацелились на быстрый рост. Планируется электрифицировать два десятка моделей разных марок. Поэтому очень будет востребована начинка новой и старой модели Leaf.

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