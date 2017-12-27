Популярная американская певица Тейлор Свифт известна своими экстравагантными подарками своим фанатам. Иногда она посещает свадьбы поклонников, а также устраивает чаепития у себя дома, передает NewsOne.

Однако, в этот раз звезда сделала самый щедрый дар, которого никто от нее не ожидал.

Певица подарила своей беременной фанатке и ее мужу дом, поскольку у пары сложилась крайне сложная жизненная ситуация.

История о подарке стала известна благодаря новому мобильному приложению, где фанаты могут пообщаться со своим кумиром.

Девушка из Пуэрто-Рико по имени Стефания рассказала о том, что их дом разрушил ветер, ее мужа уволили с работы, а им самим пришлось съехать со съемной квартиры, так как нечем было платить аренду. Ситуация осложнялась еще и тем, что Стефания находилась на девятом месяце беременности.

"Я написала Тейлор, я хотела просто поделиться, что ее песни помогают мне справиться с моим ужасным настроением, но я не предполагала, что все обернется именно так", - поделилась Стефания.

После одного из концертов Тейлор позвала Стефанию за кулисы, поговорила с ней и дала ей достаточную сумму денег, чтобы они с мужем могли решить свои проблемы. На деньги, которые певица отдала молодой женщине, семья смогла не только решить вопрос с жильем, но и купить все необходимое для будущего малыша.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, популярная американская звезда Тейлор Свифт побила рекорд своей британской исполнительницы Адель на YouTube.

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