Донецкая фильтровальная станция может возобновить работу 21-22 апреля. Об этом сообщил глава "ДНР" Александр Захарченко, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня было совещание с представителями "Вода Донбасса". Сегодня-завтра обсудим план работ по взаимодействию с ОБСЕ. Станция (ДФС, - ред.) запустится завтра или послезавтра", - отметил Захарченко.

Напомним, 18 апреля временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции. В МТОТ отметили, что работу ДФС планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.

Между тем, прекратилось поступление воды в Авдеевку самотеком после остановки ДФС. В ВЦА Авдеевки отметили, что ситуация в городе остается сложной, но контролируемой.

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