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Балуха намерены отправить в карцер СИЗО – правозащитники
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20.04.2018 19:14
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В Крымской правозащитной группе сообщили, что осужденного в
аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха
намерены отправить в карцер СИЗО Симферополя "за нарушения правил
внутреннего распорядка". 19 марта Балух начал голодовку Фото:
krymr.com Адвокат Балуха сегодня его посещал, и активист сам
рассказал, что его хотят отправить в карцер "за нарушения правил
внутреннего распорядка"."Решение о помещении человека в карцер
принимает комиссия из сотрудников СИЗО. Заключенным, которые
находятся в карцере, запрещаются переписка, свидания, кроме
свиданий с адвокатом, а также приобретение продуктов питания и
предметов первой необходимости. Они не имеют права получать посылки
и передачи, а пользоваться спальным местом можно только в умышленно
отведенные ночью часы", – говорится в
сообщении. Отмечается, что Балуха еще не перевели в карцер,
так как существует очередь на отбывание такого наказания из-за
переполненности СИЗО.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма,
был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в
ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые
шашки. В августе 2017 года крымский “суд” приговорил Балуха к
трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное
хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.2 октября того же года
“суд” отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом.
Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим
составом “суда“. В январе 2018-го Раздольненский районный
“суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам лишения
свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб.
(почти 5 тыс. грн).14 марта “Верховный суд” аннексированного
Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов,
после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения
свободы в колонии-поселении.Балух в качестве протеста против
судебного приговора держит голодовку с 19 марта.В марте Балуха
избил конвой в СИЗО, сообщала его адвокат Ольга Динзе.
Начальник раздольненского изолятора временного содержания Валерий
Ткаченко 11 апреля по этому инциденту дал показания в суде в
качестве "потерпевшего".14 апреля замглавы правления Крымской
правозащитной группы Владимир Чикригин заявил, что к Балуху не
пускают медиков.
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