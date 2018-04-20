В Крымской правозащитной группе сообщили, что осужденного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха намерены отправить в карцер СИЗО Симферополя "за нарушения правил внутреннего распорядка". 19 марта Балух начал голодовку Фото: krymr.com Адвокат Балуха сегодня его посещал, и активист сам рассказал, что его хотят отправить в карцер "за нарушения правил внутреннего распорядка"."Решение о помещении человека в карцер принимает комиссия из сотрудников СИЗО. Заключенным, которые находятся в карцере, запрещаются переписка, свидания, кроме свиданий с адвокатом, а также приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Они не имеют права получать посылки и передачи, а пользоваться спальным местом можно только в умышленно отведенные ночью часы", – говорится в сообщении. Отмечается, что Балуха еще не перевели в карцер, так как существует очередь на отбывание такого наказания из-за переполненности СИЗО.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. В августе 2017 года крымский “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.2 октября того же года “суд” отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом “суда“. В январе 2018-го Раздольненский районный “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта “Верховный суд” аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.Балух в качестве протеста против судебного приговора держит голодовку с 19 марта.В марте Балуха избил конвой в СИЗО, сообщала его адвокат Ольга Динзе. Начальник раздольненского изолятора временного содержания Валерий Ткаченко 11 апреля по этому инциденту дал показания в суде в качестве "потерпевшего".14 апреля замглавы правления Крымской правозащитной группы Владимир Чикригин заявил, что к Балуху не пускают медиков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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