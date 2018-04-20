Финансисты ждут солидную сумму по НДС и говорят о выводе капиталов иностранным инвесторами

Валютный рынок закончил неделю на позитиве. Спрос на доллар немного сократился, а продажи остались стабильными, потому курс откатился на 6 копеек — 20 апреля межбанк закрылся в рамках 26,16-26,17 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, информирует svodka.net.

Валюты было даже немного больше, чем нужно. Излишек где-то в $10 млн. в функционале Matching выкупил Нацбанк по 26,17 грн/$. Потому безналичный рынок выровнялся под его курсовую планку.

«Рынок открылся на уровне 26,19-26,22 грн/$. Не успев толком открыться, он сразу пошел снижаться и достигнул 26,16-26,19 грн/$ к 10:15. После выхода большего числа банков к 11 часам котировки сузились до 26,17-26,19 грн/$, и к обеду пришли к 26,15-26,18 грн/$. Коррекция произошла во второй половине дня», — рассказала UBR.ua замдиректора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.

Из числа наиболее активных продавцов доллара выделяли Приватбанк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк и УкрСиббанк, а из покупателей — Райффайзен Банк Аваль и ProCredit Bank. Общий объем валютных торгов сократился со вчерашних $405,34 млн. до $380,50 млн.

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Об уменьшении спроса на доллар говорят, как о временном факторе, не обещая долговременного снижения интереса к валюте. При этом казначеи отмечают довольно вялую активность Госказначейства по части выплат возмещений по НДС, которое на этой неделе уложилось в 1 млрд. грн. — минимальный объем, меньше 15%. То есть с этой стороны на валютный курс надавили совсем немного.

Что, по слухам, произошло — это первые выплаты Минфина по гривневым облигациям внутреннего госзайма, размещенным в начале 2018 г. Больше только банкиры опасались конвертаций в доллар тех сумм, которые получили иностранные инвесторы. И сплетники уверяют, что первые валютные покупки в рамках этой кампании уже прошли на этой неделе, и на будущей будет уже второй раунд.

Даже при этом удалось к концу недели немного откатить цены в банковских обменниках.

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«Наличный рынок накануне выходных синхронизировал тренды с межбанком: с утра он открылся котировками 26,06-26,12 грн/$, к середине дня они снизились до 26,04-26,07 грн/$», — рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Доллар подорожает

Впрочем, с понедельника все снова заговорят о выплатах по НДС — от Госказначейства ждут порядка 5-6 млрд. грн., которые могут серьезно надавить на межбанк. Единственное, что может сгладить этот момент — это бюджетный период, в который бизнесу требуется гривна.

К тому еще до конца неясно, что сделают с полученной от Минфина за ОВГЗ гривной иностранцы — выплаты по гособлигациям должны продолжиться. Нерезиденты заводили доллар под них в среднем по 28,8-28,9 грн/$, и сейчас могут захотеть зафиксировать полученную курсовую и процентную прибыль. Тогда за долларом на межбанке выстроится очередь.

«Курсовые тренды следующей недели будут определяться потребностью рынка в гривне для проведения бюджетных расчетов, заинтересованностью нерезидентов в конвертации в валюту гривну, полученную от погашений ОВГЗ, банков – в покупке валюту на позицию, а также уровнем свободной гривневой ликвидности как ресурса для спекулятивных раскачек», — обобщил ключевые факторы Олег Куринной.

С учетом только перечисленного банкиры говорят о росте курса доллара.

Юрий Гриненко прогнозирует старт межбанка в понедельник в рамках 26,18-26,22 грн/$, а Олег Куринной торговлю в рамках 26,10-26,20 грн/$. Совокупно за неделю валюта может подорожать еще сильнее.

«На следующей неделе ждем роста. Курс должен войти в диапазон 26,20-26,40 грн/$», — резюмировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

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