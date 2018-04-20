заявил, что не исключает, что полеты в Украину могут начаться раньше, чем запланировано. Об этом он сказал в ходе рабочего визита во Львовскую область, передает со ссылкой на .

"Я не исключаю, что полеты могут начаться раньше (чем осенью, - ред.). Во время обсуждения с президентом он сказал, что это ограничено просто поставкой новых самолетов...", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, украинцы смогут приобрести билеты на самолеты по цене, которая меньше 20 евро.

Вітаю львів’ян та всіх українців з приходом в нашу державу лоу-костера @Ryanair, який вже цієї осені почне здійснювати польоти до аеропорту Львова. Це збільшить кількість туристів з Європи і перетворить Львів на справжню "туристичну Мекку"

— Петро Порошенко (@poroshenko) April 20, 2018

" вернулся в Украину и будет осуществлять свои рейсы. Есть две составляющие. Первая, и самая важная, в условиях безвизового режима украинцы, имея биометрические паспорта, могут приобрести билеты по цене, равной менее 20 евро (это от 25 до 50% билетов), как из , так и из Львова", - добавил он.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/uk_UA/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); «Ryanair» почне здійснювати польоти зі Львова

Вітаю львів’ян та всіх українців з приходом в нашу державу лоу-костера «Ryanair», який вже цієї осені почне здійснювати польоти до аеропорту Львова. Це збільшить кількість туристів з Європи і перетворить Львів на справжню "туристичну Мекку". Окрім пожвавлення авіаційного сполучення, ми також обговорюємо проект побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова, що збільшить значення Львова як залізничного хабу, полегшить життя туристам і покращить ситуацію з вантажоперевезеннями.

Опубліковано Петром Порошенком 20 квітня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair уже в сентябре 2018 года запустит первый путь из в Берлин (Германия).

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