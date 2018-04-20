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На телеканале "112 Украина" выйдет фильм о Евросоюзе "Новый Старый свет"
20.04.2018 19:22
Премьера документального фильма журналистки телеканала "112 Украина" Екатерины Трифоненко "Новый Старый свет" состоится в 21.10 21 апреля.   | "112 Украина" подготовил документальный фильм о Европейском союзе Фото: EPA "Нашими собеседниками были европейские эксперты, которые профессионально могли бы объяснить существующие проблемы, поделиться своим видением европейских ценностей, перспектив и, наконец, просто объяснить, что же такое Европейский союз", – отметила Трифоненко.Фильм выйдет в эфир в 21.10 в субботу.ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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