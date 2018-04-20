Премьера документального фильма журналистки телеканала "112
Украина" Екатерины Трифоненко "Новый Старый свет" состоится в 21.10
21 апреля. | "112 Украина" подготовил документальный фильм о
Европейском союзе Фото: EPA "Нашими собеседниками были европейские
эксперты, которые профессионально могли бы объяснить существующие
проблемы, поделиться своим видением европейских ценностей,
перспектив и, наконец, просто объяснить, что же такое Европейский
союз", – отметила Трифоненко.Фильм выйдет в эфир в 21.10 в
субботу.ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube
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