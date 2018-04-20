Немецкий стартап Volocopter представил концепцию остановок для аэротакси и летающего общественного транспорта на крышах небоскребов. Об этом пишет The Verge.

Каждая взлетно-посадочная станция будет включать в себя систему конвейерных лент, роботизированные устройства для замены батарей и лифты для доставки пассажиров на площадку, информирует svodka.net.

Планируется, что после прилета пассажиры на конвейерной ленте попадут в специальные закрытые помещения, откуда на лифте спустятся вниз. Летающие такси после каждого полета отправятся в гараж, где будут проходить техосмотр и заряжаться. Максимальная загруженность таких площадок — одно такси в 30 секунд. В таком режиме площадка сможет перевозить до 10 тыс. пассажиров в день.

Volocopter разрабатывает собственное небольшое двухместное аэротакси Volocopter 2X, которое будет использовать систему вертикального взлета и посадки. Для этого компании не приходится искать длинные посадочные площадки. Volocopter 2X сможет совершать городские перевозки на короткие расстояния — на скорости 70 километров в час устройство сможет перемещаться на 27 километров.

Первый образец компания намерена построить в 2019 году. Издание отмечает, что на создание полноценной инфраструктуры у Volocopter уйдет не меньше 10 лет.

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