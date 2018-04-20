В январе-марте 2018 года оборот розничной торговли вырос на 7,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщили в Государственной службе статистики, передает

"В январе-марте 2018 года физические объемы оборота розничной торговли по сравнению с январем-мартом 2017 года в сопоставимых ценах выросли на 7,6%. В марте 2018 года по сравнению с февралем рост составил 13,1%, а с мартом 2017 года — 7,6%", - сказано в сообщении.

Среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в январе-марте 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года наблюдался в Винницкой (на 12,3%), Закарпатской (на 11,8%) и Николаевской (на 10,8%) областях.

Напомним, экономическая способность украинцев в марте улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты прогнозировали незначительное дальнейшее улучшение в течение ближайшего квартала.

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