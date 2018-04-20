Существующие между "Нафтогазом України" и "Газпромом" контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке, сообщили в украинской компании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Нафтогаз": Ждем новых встреч в Стокгольме Фото: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України / Facebook "Наш самый большой должник снова играет в игру poker face. Отправить документы недостаточно "для расторжения". Ждем новых встреч в Стокгольме. Уточним терминологию: "Газпром" инициировал арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с нами", – отметили в пресс-службе. https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1725445730868538 При этом существующие контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке."Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража. В прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах", – добавили в "Нафтогазі".Там уточнили, что обжалование арбитражных решений не останавливает их действия, а потому "Газпром" все еще должен "Нафтогазу" $2,56 млрд и проценты.Сегодня в "Газпроме" заявили, что направили в международный арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом".28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу"."Газпром" обжаловал оба решения и инициировал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж.13 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это сделали, чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.Транзит российского газа в Европу через Украину происходит на основании контракта, подписанного в 2009 году, и ежегодно приносит стране $2–3 млрд.В НАК заявляли, что транзит газа через Украину в 2017 году составил 93 млрд м³. Этот показатель – рекордный со времени запуска "Северного потока" в 2011 году. В 2016 году объем транзита был равен 82,2 млрд м³.10 апреля Миллер сообщил, что компания может сохранить транзит газа через Украину в объеме 10–15 млрд м³ в год, но Украина должна "обосновать экономическую целесообразность" нового контракта на транзит.Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина не согласится на такое предложение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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