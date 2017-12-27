Сумма штрафа составила 800 дирхам или почти 203 доллара

Об этом сообщило издание Gulfnews .

Сумма штрафа составила 800 дирхам или почти 203 доллара. Полицейским помогли выявить нарушителя другие автомобилисты, которые пожаловались, что тот во время вождения ведет прямую трансляцию в Instagram.

Фото: twitter.com/marketingdude