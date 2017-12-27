|В Дубае водитель узнал, что его оштрафовали за комментарий в Instagram
|27.12.2017 14:55
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Сумма штрафа составила 800 дирхам или почти 203 доллараВ Дубае оштрафовали водителя за то, что он использовал смартфон за рулем. Полицейские сообщили об этом нарушителю в комментарии к посту в Instagram.
Об этом сообщило издание Gulfnews .
Сумма штрафа составила 800 дирхам или почти 203 доллара. Полицейским помогли выявить нарушителя другие автомобилисты, которые пожаловались, что тот во время вождения ведет прямую трансляцию в Instagram.
Фото: twitter.com/marketingdude
Как подчеркнул издание Motor.ru , в Дубае есть «белые балы" - система поощрений за аккуратное вождение. Аккуратным автовладельцам департамент полиции дарит подарки. Весной 2017 двое лучших водителей получили игрушечные машинки из золота.
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