Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер объявил об уходе из "Арсенала" по окончании сезона.

Французский учитель объявил, что этот сезон будет для него последним на посту главного тренера "канониров", передает со ссылкой на .

После тщательных размышлений и долгого обсуждения с клубом я почувствовал, что пришло подходящее время, чтобы по окончании сезона покинуть пост тренера" Арсенала ".

Я благодарен, что у меня была такая честь - служить на благо этого клуба в течение долгих и памятных лет. Я тренировал клуб с преданностью и честностью ", - передает слова Венгера tribuna.com.

Венгер работает в "Арсенале" с 1996 года. Он трижды становился с клубом чемпионом Англии, 7 раз завоевывал Кубок, еще 7 раз - Суперкубок. Три раза становился лучшим тренером АПЛ. 4 раза тренером года в Европе.

Единственный трофей, который еще может выиграть в этом году Венгер - Лига Европы. В полуфинале лондонцы встретятся с "".

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