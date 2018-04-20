"Хизб ут-Тахрир" является международной исламской политической организацией, которая призывает к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергает террористические методы борьбы. В 2003 году Россия признала организацию террористической и запретила ее деятельность на территории РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В октябре 2017 года по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержали 23 мусульман Фото: pixabay.com Отмечается, что Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров останутся под арестом до 12 мая.Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что у "Верховного суда" Крыма уже не было полномочий для рассмотрения апелляции, поскольку дело фигурантов "Хизб ут-Тахрир" ранее было передано на рассмотрение в Северо-Кавказский военный суд. И добавил, что правозащитники обжалуют это решение в Верховном суде России.В октябре 2017 года председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявлял, что по делу "Хизб ут-Тахрир" в аннексированном Крыму задержали 23 мусульман."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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