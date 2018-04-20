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Суд в оккупированном Крыму оставил под арестом фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"
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20.04.2018 19:38
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"Хизб ут-Тахрир" является международной исламской политической
организацией, которая призывает к объединению всех мусульманских
стран в халифат, но отвергает террористические методы борьбы. В
2003 году Россия признала организацию террористической и запретила
ее деятельность на территории РФ. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке В октябре 2017 года по делу "Хизб ут-Тахрир" в
аннексированном Крыму задержали 23 мусульман Фото: pixabay.com
Отмечается, что Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври
Абсеитов и Рустем Абильтаров останутся под арестом до 12
мая.Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что у "Верховного
суда" Крыма уже не было полномочий для рассмотрения апелляции,
поскольку дело фигурантов "Хизб ут-Тахрир" ранее было передано на
рассмотрение в Северо-Кавказский военный суд. И добавил, что
правозащитники обжалуют это решение в Верховном суде России.В
октябре 2017 года председатель Крымскотатарского ресурсного центра
Эскендер Бариев заявлял, что по делу "Хизб ут-Тахрир" в
аннексированном Крыму задержали 23 мусульман."Хизб
ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация,
призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но
отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала
организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб
ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского
законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией.
В странах Западной Европы и Северной Америки она также не
запрещена, за исключением административных ограничений на ее
деятельность в Германии.
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