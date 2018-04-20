США с одной стороны давит санкциями, а с другой — оставляет дверь переговоров открытой

Нет значительных оснований надеяться на переговоры между спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым по вопросу Донбасса, информирует svodka.net.

Об этом знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал «Апострофу».

Эксперт высказался о важности позиции ЕС по вопросу конфликта на Донбассе. «Курт Волкер заявил, что ЕС со своей стороны тоже должен осуществлять все мероприятия по усилению санкций в отношении России. И, кстати, министр иностранных дел Литвы [Линас Линкявичюс] заявил, что санкции Евросоюза будут продлеваться не на полгода, а на год, поскольку Россия не идет навстречу как в исполнении Минских договоренностей, так и в снижении эскалации на восточном фронте», — заметил он.

В то же время США с одной стороны давит санкциями, а с другой — оставляет дверь переговоров открытой для России в надежде на «вмонтирование в международное правовое поле».

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