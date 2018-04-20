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Депутат от "Свободы" о публикации с Гитлером: Считаю, что против меня кто-то хорошо поработал
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20.04.2018 19:46
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По словам депутата Львовского горсовета от "Свободы" Марьяны Батюк,
ее родственники пережили немецкую оккупацию, следовательно к
Адольфу Гитлеру она относится так же, как и к коммунистам. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Батюк: Я очень
расстроена, даже злая Фото: Мар'яна Батюк / Facebook "На самом деле
это сообщение я не размещала. Как оказалось, это был перепост, и
когда я увидела сообщение, то, конечно, сразу его удалила, кстати,
не дочитав до конца, но увидев фотографию и первые слова", –
сказала она.По словам Батюк, родственники ее родителей пострадали
от оккупации гитлеровцев, следовательно к Гитлеру она относится так
же, как и к коммунистам."Считаю, что это какая-то провокация.
Возможно, кто-то взломал мою страницу или как-то это случилось, о
чем я говорить не могу, потому что я очень расстроена. Даже злая от
этого всего", – заявила депутат.Она предположила, что
происходящее направлено или против нее лично, или против
политической силы, которую она представляет."Считаю, что против
меня кто-то хорошо поработал", – отметила Батюк.В сообщении о
Гитлере, которое появилось на странице депутата утром 20 апреля,
было написано: "Великий человек, как ни крути". Были также
приведены цитаты из книги Гитлера "Моя борьба". На данный момент
публикация на странице депутата отсутствует.
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