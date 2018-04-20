По данным группы «Информационное сопротивление», в районе Спартака (Донецк) оккупанты продемонстрировал странную тактику использования 120-мм минометов.

В частности, враг часто открывал огонь из 3 единиц 120-мм миномётов по передовым позициям ВСУ в районе ДАП-а, Опытного и шахты «Бутовка», при этом также используя крупнокалиберные пулемёты и станковые гранатомёты для «увеличения эффекта», что само по себе выглядит неправильно с тактической точки зрения, информирует svodka.net.

Поскольку понятно, что в случае открытия огня из тяжёлых (120-мм) миномётов личный состав передовых украинских подразделений укроется в укрытиях, оставив лишь наблюдателей для ведения наблюдения за противником. Соответственно, «эффект» от использования пулемётов и станковых гранатомётов, применяемых одновременно с тяжёлыми миномётами, будет нулевым. Потому не исключено, что в данном случае оккупанты проводят «обкатку» вновь прибывших российских наемников, не имеющих боевого опыта.

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