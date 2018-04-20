СБУ и Генпрокуратура изъяли регистрационные документы и печать Жмеринского вагоноремонтного завода при обыске 11 апреля по делу о коррупции на "Укрзалізниці" и в Министерстве инфраструктуры, заявили на предприятии. Утром 20 апреля протестующие пришли к зданию областного управления СБУ, потом отправились в прокуратуру и к губернатору Фото: vrz-ekspres.com Видео сегодняшней акции опубликовано на Facebook-странице завода.11 апреля СБУ и Генпрокуратура провели обыск на предприятии и изъяли регистрационные документы и печать, следовательно работа завода под угрозой, нелья заключать соглашения и выплачивать зарплату, отмечает пресс-служба. "В начале проведения обыска следователи ГПУ и СБУ предъявили решение суда, в котором была указана статья о доведении до банкротства. Расследование, по словам следователей, ведется по делу о коррупционных действиях руководства "Укрзалізнці" и Министерства инфраструктуры при проведении тендеров. ЖВРЗ ООО "Экспресс" выполнял два заказа от "Укрзалізнці" по ремонту вагонов, но тендер проводился с помощью электронной системы ProZorro. Все документы, касающиеся тендеров, были предъявлены следователям ГПУ и СБУ, но последние искали документы о собрании участников ООО "Экспресс", купле-продаже корпоративных прав. В результате были изъяты регистрационные документы и печать предприятия. Юристов вагоноремонтного завода допустили на обыск только через 7.00 после его начала", – сказано в сообщении.14 апреля 2018 работники вагоноремонтного завода и жители Жмеринки уже выходили на акцию протеста. Они с плакатами прошли по территории завода и центру города, призвали местные власти, президента и премьер-министра разобраться в ситуации и не допустить рейдерского захвата ЖВРЗ, но реакции не дождались.Активисты подготовили обращение к власти и намерены провести флешмоб в соцсетях и акцию протеста у Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро."Работники вагоноремонтного завода и жители Жмеринки ждут ответа на свое письмо к президенту, премьер-министру и надеются на помощь властей в спасении ЖВРЗ от рейдерского захвата", – отметила пресс-служба предприятия и обнародовала письма в Facebook. https://www.facebook.com/vrzekspres/posts/2054910678166373 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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