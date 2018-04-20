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В Виннице сотрудники Жмеринского вагоноремонтного завода протестовали против рейдерского захвата
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20.04.2018 19:54
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СБУ и Генпрокуратура изъяли регистрационные документы и печать
Жмеринского вагоноремонтного завода при обыске 11 апреля по делу о
коррупции на "Укрзалізниці" и в Министерстве инфраструктуры,
заявили на предприятии. Утром 20 апреля протестующие пришли к
зданию областного управления СБУ, потом отправились в прокуратуру и
к губернатору Фото: vrz-ekspres.com Видео сегодняшней
акции опубликовано на Facebook-странице завода.11 апреля
СБУ и Генпрокуратура провели обыск на предприятии и изъяли
регистрационные документы и печать, следовательно работа завода под
угрозой, нелья заключать соглашения и выплачивать
зарплату, отмечает пресс-служба. "В начале
проведения обыска следователи ГПУ и СБУ предъявили решение суда, в
котором была указана статья о доведении до банкротства.
Расследование, по словам следователей, ведется по делу о
коррупционных действиях руководства "Укрзалізнці" и Министерства
инфраструктуры при проведении тендеров. ЖВРЗ ООО "Экспресс"
выполнял два заказа от "Укрзалізнці" по ремонту вагонов, но
тендер проводился с помощью электронной системы ProZorro. Все
документы, касающиеся тендеров, были предъявлены следователям ГПУ и
СБУ, но последние искали документы о собрании участников ООО
"Экспресс", купле-продаже корпоративных прав. В результате были
изъяты регистрационные документы и печать предприятия. Юристов
вагоноремонтного завода допустили на обыск только через 7.00 после
его начала", – сказано в сообщении.14 апреля 2018 работники
вагоноремонтного завода и жители Жмеринки уже выходили на акцию
протеста. Они с плакатами прошли по территории завода и центру
города, призвали местные власти, президента и премьер-министра
разобраться в ситуации и не допустить рейдерского захвата ЖВРЗ, но
реакции не дождались.Активисты подготовили обращение к власти и
намерены провести флешмоб в соцсетях и акцию протеста у
Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро."Работники
вагоноремонтного завода и жители Жмеринки ждут ответа на свое
письмо к президенту, премьер-министру и надеются на помощь властей
в спасении ЖВРЗ от рейдерского захвата", – отметила
пресс-служба предприятия и обнародовала письма в Facebook.
https://www.facebook.com/vrzekspres/posts/2054910678166373
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