Очень огорчаюсь, когда меня просят спрогнозировать развитие событий в будущем 2018 году. Про принцип неопределенности Гейзенберга слышали? А про кота Шредингера? Который дохнет, но наполовину? Так вот, это все нелепость по сравнению с буднями европейской цивилизации, цветущей шо твоя конопля в Украине. Проще только, конечно, приходится сторонникам апокалиптической теории развития событий. Они каждый месяц, иногда даже раз в неделю, предсказывают развал нации, военный переворот и начало третьего майдана, который сметет все.

Одно время я тоже пытался так делать. Потом бросил. Бесполезно. Во-первых, мне приходится здесь жить. Во-вторых, теория апокалипсиса вступила в противоречие с концепцией «обустройства жизни в анусе». Последняя каждый день находит свои подтверждения в реальности, орущей СУГС за окном. Как и наука «многослойного дна». Это когда кажется, что партия и правительство достигают дна, а потом оказывается, что предела нет. Вообще. Впереди пугающая бесконечность.

И, кстати, вы пробовали прогнозировать развитие событий в палате психиатрического диспансера? Даже опытные санитары, повидавшие, казалось бы, все на своем веку, пасуют и не могут дать ответ на простой вопрос: что сделает шизофреник Василий, если ему дать карандаш? Напишет слово из трех букв на лбу у соседа, съест его, засунет объект либо соседу, либо себе в… Вариантов море.

То же самое и с Украиной. Просто приведу результаты социологического опроса. Да, знаю, что все социологи редкостные проститутки, работают исключительно за деньги, тем не менее, они тоже живут в анусе. Вместе с нами. Короче, не буду тянуть. Знаете, кто стал политиком номер два уходящего года? О первом номере, думаю, даже говорить не стоит. Как о покойнике. Хотя Петр Алексеевич пока сомнительно бодр, иногда шляется по книжным форумам в расстегнутой рубашке с подозрительными пятнами бурого цвета и рассказывает о «книге добра». Явно клиент диспансера. Особенно после блестящей речи о «столетии украинской дипломатии». Можно сразу в палату класть. Или ложить. Так нет, он у нас высший главнокомандующий. Политик номер один по результатам опроса. А политик номер два – Михо Саакашвили. Экс-президент Грузии, называющий «политика номер раз» барыгой, негодяем и вором. Десять процентов населения за Порошенко, свыше семи – за Михуила. Вот как тут делать прогнозы? Они же шизофреники. Даже по версии социологов.

Не могу удержаться и еще немного напрягу результатами этого чудесного итогового исследования мозга нации. Респондентам в различной степени трезвости предлагают: назовите три самых главных события уходящего 2017 года. На первом месте, понятное дело, введение безвизового режима. Думаю, сказывается природная стыдливость нации. Обидно признавать, что идея, за которую стоял, постоянно прыгая, «европейский майдан», оказалась гребаным фейком. Столько людей угробили, страну разнесли по кирпичу для того, чтобы лично убедиться: в ЕС туалеты платные, а очереди за биометрическими паспортами огромны. Тем не менее настоящий патриот сквозь слезы будет доказывать полезность безвизового режима и бранить Путина, который не дал возможности воспользоваться всеми его прелестями. Обычное дело. А теперь, внимание, второе место: «уголовное дело, возбужденное против Саакашвили». Еще раз напомню, что речь идет о главных событиях уходящего года. Пенсионная реформа, война на Донбассе, медицинское освидетельствование за бешеные деньги по методу «деньги ходят за пациентом» – все не то. Зато обвинения в адрес Михуила всех задели за живое. Грузин действительно засветился во всех основных номинациях, оттесняя действующего, пока еще живого президента на задворки общественного сознания. Как, скажите мне, пожалуйста, можно прогнозировать развитие страны, население которой дает подобные оценки главным событиям года? Никак.

Будут ли у нас в 2018 году досрочные выборы президента и парламента? И да, и нет. Дело даже не в Вашингтоне. Они там не отдельно парятся по поводу телодвижений туземцев. Главное, чтобы носили цак и боролись с коррупцией. Порошенко орет, что никаких выборов не будет, власть стабильна как никогда. Он прав: подготовка ко второму, как бы плановому сроку Вальцмана идет полным ходом. Телеканалы либо закрываются, если не понимают генеральной линии партии, либо перекупаются верными людьми. Возьмем, к примеру, Владимира Владимировича Макеенко: «регионал», заседал почти во всех составах парламента, работал на Кучму, Ющенко и Януковича. А сегодня он хозяин пропрезидентского телеканала «Прямой». Потому что верный человек, полностью понимающий задачи, поставленные перед ним Вальцманом и Кононенко. Дурдом? Да. Но все работает, как часы.

Свобода слова расширяется в виде сужения отверстия, в которое имеют всех, имеющих иную точку зрения. Олигархов разоряют, вынуждают убегать за границу. Оставшийся Ахметов поклялся делиться с Порошенко до конца его или своей (что маловероятно) жизни. Все идет к установлению диктатуры одной персоны, которая планирует греть свою задницу второй срок в одном и том же кресле. Но!

Михо Саакашвили только за три месяца доказал, что Петр Алексеевич Порошенко, известный также под погонялом «Вальцман», – дешевый шут и барыга. Шоу Михуила началось 11 сентября. И вот в декабре он становится политиком года номер два и «политическим событием», лишь немного уступающим в рейтинге безвизовому режиму. О чем тут можно говорить? Только о том, что существует стопроцентная вероятность, что его посадят. Или депортируют. А также о том, что он вынудит Порошенко уйти в отставку в 2018 году. Тоже сто процентов. Так не бывает? Бывает! Нас, знаете ли, ничего не сдерживает. Мы уже четыре года плюем на законы экономики, физики и бросаем вызов ведущим психиатрам современности.

Или возьмем Юлию Тимошенко. Существует стопроцентная вероятность того, что Кыцюндер наконец-то станет президентом Украины в следующем году. Год Рыжей Собаки. Наверное, суки. Или кобеля. Не важно. Рейтинги Тимошенко натянули Порошенко с его партией по самое не балуй. Но! Одновременно можно делать прогноз о том, что Юля в следующем году будет шить тапочки в Качановской женской колонии. Да, так бывает. У нас непрерывный вялотекущий апокалипсис, в ходе которого мы конструируем наше прошлое и стираем память целым поколениям. Любой вариант событий является возможным. Военный переворот? Да части Национальной гвардии уже давно готовы штурмовать Банковую при поддержке танковых батальонов, приехавших на такси прямо из зоны АТО! Заговор ментов? Вообще не вопрос! Министр внутренних дел горит желанием арестовать Порошенко и устроить нормальную хунту. С блек-джеком и мальчиками. Ориентация у него такая. У всех вышеперечисленных вариантов вероятность стопроцентная. Единственное, что ограничивает, – это развитие европейской нации в одном измерении. Пока нельзя все сразу вместить в один вялотекущий временной континуум. Но украинские ученые упорно работают над решением проблемы. Если их обеспечить веществами в нужных количествах, то прорыв неизбежен.

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