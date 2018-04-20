В южной части Тихого океана обнаружили обломки легкого крейсера USS Helena. 75 лет назад его затопили японские торпеды.

Обломки крейсера были найдены примерно в 860 метрах от побережья Соломоновых островов. Американский крейсер USS Helena затонул 4 июля 1943. Большую часть экипажа спасли из воды крейсеры Nicolas и Retford. Другую группу — на следующий день. Но третья группа провела почти пять дней в спасательных плотах, в результате чего часть пострадавших погибла. Всего 165 членов экипажа выжили, информирует svodka.net.

Обгоревшие, обезвоженные и истощенные люди в конце концов добрались до острова Велла-Лавелл. Морякам приходилось идти по острым коралловым рифам, чтобы добраться до острова в джунглях, который, как они знали, был занят японскими войсками. Они прятались в джунглях, пока их не обнаружили туземцы. Питались кокосами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира