Во львовском Государственном природоведческом музее НАН Украины завершили реставрацию и монтаж главного экспоната будущей выставки - скелета мамонта. Сегодня экспонат показали журналистам, а до конца года в музее откроют выставку, где этот мамонт, а также чучело мохнатого носорога станут главными артефактами, передает со ссылкой на Гал-инфо.

Как рассказал ведущий знаток, заведующий отделом ландшафтного и биотического разнообразия, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Государственного музея Национальной академии наук Украины Андрей Бокотей, костяк самки мамонта укрепили и смонтировали, и он готов к экспонированию.

Эксперт рассказал, что костяк принадлежал молодой самке. На момент гибели ей было 8-10 лет.

"Погибла она в озокеритовой яме. Трудно предсказать, как она туда попала, но из-за вяжущего вещества животное уже не смогло выбраться и утонуло. Благодаря тому, что нефть и парафины замечательные консерванты, сохранились мягкие ткани, кожа и фрагменты шерсти. Собственно, мы имеем образцы ее шерсти, мамонтиха была рыженькой", - сказал Андрей Бокотей.

По его словам, в зале, где будут экспонировать скелет мамонта, будет начинаться рассказ о Ледниковом периоде. О том, когда он продолжался и процессах, которіе тогда происходили. Речь пойдет о крупных ископаемых животных, которые не дожили до наших дней: мамонтов, волосатых носорогов, пещерных львов, медведей и гиен.

По информации СМИ, стоимость реставрационных работ мамонта и волосатого носорога составляет около полумиллиона гривен.

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