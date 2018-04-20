Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде разрешить прекращение гражданства Украины тех жителей аннексированного Россией Крыма, которые приняли участие в российских выборах. Об этом говорится в законопроекте №8297, зарегистрированном в Раде 19 апреля и обнародованном в пятницу.

"Так вот как выглядит стратегия по возвращению Крыма в Украину, о которой говорили Порошенко и Климкин..." - Задался вопросом политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Это ломает другую важнейшую конструкцию -- Киев признает, что крымчане ходят на выборы охотно. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Джангиров.

"КОГДА ДЕЛАЕШЬ ТО, ЧТО МОЖЕШЬ, А НЕ ТО, ЧТО НУЖНО, НЕ ЖДИ ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА....

В целом, вся юридическая ситуация с Крымом, особенно -- с проживающими там гражданами, которые на 1 марта 2014 года имели украинский паспорт -- одна сплошная правовая "растяжка", которую лучше лишний раз не трогать...

Да, теоретически позиция ПАП в данном законопроекте вполне логичная -- само получение российского паспорта мы еще не считаем отказом от украинского гражданства, ибо 1) любые акты оккупационной власти не признаем, 2) украинцы вынуждены подчиняться оккупационным властям..

НО.... это ломает другую важнейшую конструкцию -- Киев признает, что крымчане ходят на выборы охотно, что противоречит пункту 2. Ибо наказание следует за поступок, который -- как предполагается -- можно не совершать, т.е., оккупационная власть НЕ принуждает украинцев голосовать в Крыму?!

PS. Еще раз уточню: само лишение гражданства за голосование является вполне правовым актом, предполагается, что этим действием человек, уже имеющий российское гражданство, подтверждает свой осознанный отказ от украинского...." - Заявил Дмитрий Джангиров.

Согласно законопроекту, получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации (российских государственных органов и подконтрольных самопровозглашенных органов, узурпировавших власть) не будет считаться добровольным.

Однако оно будет считаться добровольным и станет основанием для потери гражданства Украины в случае использования избирательного или другого права, предоставляемого иностранным гражданством или выполнения обязанностей, возлагаемых иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства.

Также основанием будет использование при въезде/выезде и на территории Украины иностранного паспорта, что зафиксировано государственной пограничной службой или другим госорганом.

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