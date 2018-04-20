В информации, которую Национальное агентство по вопросам
предотвращения коррупции передало в Национальное антикоррупционное
бюро, говорится о неуказанной нардепом Вадимом Рабиновичем в
декларации за 2015 год доли уставного капитала фирмы. Рабинович не
указал в декларации 100% фирмы, которой владел в 2015 году Фото:
Вадим Рабинович / Facebook "Было установлено, что депутат указал в
декларации информацию о принадлежащих ему на праве собственности
50% корпоративных прав в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк",
тогда как на конец отчетного периода он был владельцем 100%
компании. Стоимость неуказанной доли уставного капитала составляет
600 тыс. грн", – сказано в сообщении.В агентстве отметили, что
ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму
более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (440,5 тыс.
грн) предусмотрена Уголовным кодексом Украины.Сегодня стало
известно, что Рабинович внес в суд Ниццы €400 тыс. залога, чтобы
вернуть в пользу Украины виллу одного из лидеров Оппозиционного
блока Сергея Левочкина стоимостью €40 млн.
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